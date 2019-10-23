الشرطة القطرية تتدرب على يد الأتراك لتأمين كأس العالم 2022

نايف السالم(صدى):

أكدت تقارير تركية، أن عناصر من الجيش التركي تُدرب الشرطة القطرية على مكافحة الشغب؛ ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وأوضحت التقارير، أن 15 من أفراد الشرطة القطرية يتلقون تدريباتهم على يد العساكر الأتراك، وذلك بناء على طلب من قيادة قوات الأمن الداخلي القطرية، وبالتنسيق مع وكالة التعاون والتنسيق التركية.

وذكرت أن التدريب حدث في تركيا، إذ حصلت المجموعة المكونة من 15 جندياً، على دورة في مكافحة الشغب، في مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب في إزمير.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة أربعة أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، ما يدل على عجز قطر على الاستعداد لموندال 2022 الذي يظهر يومًا بعد يوم.