وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مبرمج أول (للسعوديين)، فني ثالث تقنية المعلومات- منطقة العمليات (للسعوديين)، فني ثالث تقنية المعلومات- مكتب المساعدة (للسعوديين)، استشاري علم الأمراض، محاسب ثالث.

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