300 شتلة برية في صحراء النعيرية لـ «شهداء الواجب»

عبدالله الشمري (صدى):

أطلقت رابطة النعيرية الخضراء مبادرة لغرس 300 شتلة برية لشهداء الواجب بصحراء محافظة النعيرية؛ تثمينا للدور الكبير والتضحية التي قدموها دفاعا عن أرض الوطن، وحماية أمنه وحدوده من الأعداء.

وأكد محافظ النعيرية إبراهيم الخريف، أهمية تلك المبادرات التي تخلد مسيرة أبطال قدموا أرواحهم من أجل الوطن، منوها بأن المبادرة تساهم في نشر الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء.

وشملت الشتلات البرية التي تم غرسها الأشجار المحلية التي تتحمل تقلبات الأجواء، كصقيع البرد، وشدة الحرارة، والجفاف، وعمدت الرابطة إلى اختيار هذه الأنواع؛ لأنها تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتقلبات أجوائها المختلفة.

ولفت رئيس رابطة النعيرية الخضراء جاسم القحطاني، إلى أن شهداء الواجب يستحقون مثل هذه المبادرات التي يرجى ثوابها لهم، معتبرا أن كل ما يمكن تقديمه سيكون قاصرا أمام حجم التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال.

وبين أن الدور الذي تؤديه الرابطة هو واجب على الجميع من مواطنين ومؤسسات حكومية أو أهلية، وأن سر نجاح هذه المبادرات، وجمالها، يكمن في الدور التكاملي.

شارك في غرس الشتلات محافظ النعيرية إبراهيم الخريف، وقائد قوة النعيرية اللواء علي الحضيف، ومساعد مدير شرطة النعيرية العقيد فريح العنزي ورئيس بلدية النعيرية م.نايف الرجباني، ومدير تعليم النعيرية سرور الحربي، ومدير رابطة النعيرية الخضراء جاسم القحطاني، وعدد من الطلاب والمعلمين، ومهندسي القسم الزراعي ببلدية النعيرية