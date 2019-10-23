شاب يقبل يد فتاة ويتحسس جسدها داخل مصعد

أبو ظبي(صدى):

أقدم شاب على تقبيل يد فتاة وتحسس جسدها داخل مصعد بناية، كما طالبها بإقامة علاقة جنسية معه مع تهديدها في حال الرفض بإخبار والدها بعلاقتها مع أحد الأشخاص.

كما ههدها الشاب بإرسال صور وأفلام إباحية إلى هاتفها عبر برنامج «واتس آب»، إذ أكد والد المجني عليها في بلاغ قدمه أن المتهم قام بإمساك يد ابنته داخل المصعد وحاول تقبيلها وطلب منها أن يعانقها ولكنها رفضت وبعده قامت بإخباره بما حدث.

وأضاف أن المجني عليه أمسك يدها وقبلها ولمس رجلها اليمنى عند الركبة وأرسل لها صور مخلة بالآداب، فيما رفضت المجني عليها معانقته، ليطلب منها مصافحته وأمسك يدها بقوة وأخذ يقبلها.

وباشرت محكمة استئناف أبوظبي، نظر قضية الشاب، مقررة تأجيل القضية إلى الثالث من نوفمبر المقبل، إذ أسندت إليه قيامه بتهديد المجني عليها وارتكاب أمور خادشه للشرف والاعتبار بأن هددها بإبلاغ والدها بعلاقتها بأحد الرجال.

كما طلب منها لقاء الامتناع عن ذلك إنشاء علاقة أثمة معه وذلك باستخدام وسيلة تقنية «برامج التواصل الاجتماعي»، بالإضافة إلى تعرض المتهم للمجني عليها في مكان عام بأن قام بإمساك يدها وتقبيلها، وتخزين بقصد العرض على الغير مواد إباحية وأرسلها إلى المجني عليها عبر برنامج واتس أب.

وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بسجن المتهم خمس سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة وبمصادرة الهاتف المضبوط ومحو البيانات والمعلومات التي به وإعدامها، وألزمته رسم الدعوى الجزائية.