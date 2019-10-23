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علامات تكشف إصابة رضيعِك بالحموضة أبرزها القئ المستمر

علامات تكشف إصابة رضيعِك بالحموضة أبرزها القئ المستمر
أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة نهى أبوالوفا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ، إنه يعاني أيضاً حديثي الولادة من الحموضة مثل البالغين ، نتيجة عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي وغيرها من الأسباب الأخرى .

وأضافت دكتورة نهى ، يتوقف السبب المؤدي إلى الإصابة بالحموضة على عمر الطفل، فإذا كان عمره أقل من 6 أشهر، فغالبًا ما يكون السبب متمثل في: ( ضعف العضلة السفلية للمريء – عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي ) .

ولكن هناك سببين فقط وراء إصابة الطفل البالغ من العمر عام بالحموضة، وهما: ( تناول الحمضيات -مثل الليمون والبرتقال- على معدة فارغة – تعرض الطفل لضغط نفسي لا يحتمل ) .

وأشارت نهى أنه من أعراض الحموضة عند حديثي الولادة : ( البكاء الشديد – القيء المستمر عند الرضاعة – عدم الشعور بالارتياح – ألم في الصدر – ألم في المعدة – صعوبة في التنفس ) .

وأكدت ، أنه لا تختلف الأدوية المعالجة للحموضة بين حديثي الولادة والأطفال، ولكن يمكن الاختلاف في الجرعات والتي يتم تحديدها وفقًا لعمر الطفل المصاب، وأهمها: ( دواء منظم للمعدة – دواء لتقليل الالتهاب – دواء مضاد للحموضة – تناول اللبن البارد ) .


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