بالفيديو.. انتقادات وسخرية من عقد قران نجاح المساعيد

عمان(صدى):

أثار مقطع فيديو لحفل عقد قران الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد على شخص يُدعى عامر ركاد السردي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو، وصلة رقص وغزل بين الزوجين اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل شخصي مقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء فقط، ولكن في النهاية انتشر الفيديو.

ووسط التبريكات من المتابعين والجمهور، انهالت الانتقادات والسخرية على نجاح المساعيد؛ لظهور علامات التقدم في العمر عليها أكثر من زوجها، ولك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ42 الأسبوع الماضي.

وقال أحد المتابعين «معقولة ما تزوجت للحين.. ظنيت أنها متزوجة وعندها عيال كم عمرها؟، ودي اختياره عمره بالأربعين»، فيما قالت أخرى «هذي طالعة أمه»، فيما اتبعت «نجاح» الصمت على هذه الأقاويل.

نجاح المساعيد كانت زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية حتى تطلقت منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.