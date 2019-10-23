نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الأربعاء تنبيه لمستخدمي طريق ” أميرة – المرامية ” وطريق “ابا الحلو – الجديدة” و طريق الضليعة – الجديدة”.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

و توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، غدًا الخميس.