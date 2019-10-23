تعرّف على أوراوا .. الحظ حليفه طوال البطولة ويخشى ثأر الزعيم

ماجد محمد(صدى):

يواجه الهلال نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما أن أقصى الثنائي السد القطري وجوانغزو إيفر غراند الصيني، على الترتيب.

ويصطدم الهلاليين بذكرى سيئة مع أوراوا الذي فاز على الزعيم في نهائي دوري الأبطال 2017 وحقق اللقب على حسابه.

يشار إلى أن بطل اليابان كان قد تأسس عام 1950 عن طريق شركة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة، وبدأ في مدينة كوبي ثم انتقل إلى العاصمة طوكيو بعد 8 أعوام، وكان أحد الفرق المؤسسة للدوري الياباني وفاز باللقب الأول له عام 1969، كما أنه أول فريق يحصد الثلاثية المحلية عام 1978.

وشهد أداء أوراوا تراجعًا خلال فترة من الزمن، إلا أنه عاد من جديد للصورة وحصد اللقب عام 2006 وشق أوراوا طريقه آسيويًا، إذ حصد اللقب الآسيوي عام 2007 بعدما أطاح بنظيره سباهان الإيراني في اللقاء النهائي بجيل رائع مع المدرب الألماني هولجر أوسييك، وبتألق الثنائي البرازيلي واشنطن وروبسون بونتي في الهجوم وقتها، واحتل الفريق الياباني وقتها المركز الثالث ببطولة العالم للأندية عام 2007.

وفي 2017، حصد اللقب الآسيوي للمرة الثانية على حساب الهلال وبقيادة المدرب تاكافومي هوري وبوجود عدة لاعبين موهوبين على رأسهم البرازيلي رافايل سيلفا.

وفي البطولة الحالية، صعد أوراوا وصيفًا للمجموعة السابعة بعدما حصد 10 نقاط خلف جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، إذ تلقى الفريق هزيمتين على يد الأخير وتعادل مع بكين جوان الصيني.

وفي ثمن النهائي، تمكن من عبور أولسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية، بريمونتادا قوية، إذ خسر في ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفاز خارج ملعبه بثلاثية دون رد.

كما صعد إلى ربع النهائي، على حساب شنغهاي الصيني بعدما تعادل خارج أرضه بهدفين لكل منهما، وتعادل في ملعبه بهدف لكل منهما مستغلًا أفضلية التسجيل خارج الأرض، فيما أطاح بطل اليابان بجوانغزو إيفرغراند الصيني في نصف النهائي، بعد فوزه ذهابًا بثنائية دون رد وإيابًا بهدف نظيف.

و أوضحت التحليلات الكروية، أن أوتسوكي مدرب الفريق يلعب كرة هجومية سريعة على الأطراف وهو ما يجعله يميل لإشراك 3 مدافعين فقط في الخط الخلفي والاعتماد على سرعات الظهيرين الأيمن والأيسر.

كما يعتمد الفريق على قوة حارسه المخضرم والذي شارك في بطولة 2017، وعلى قوة الجبهة اليمنى بانطلاقات الصاعد دايكي هاشياوكا بجانب سرعة الجبهة اليسرى بوجود تاكاهيرو سكيني، بينما يقود هجوم الفريق الثنائي كازوكي ناجازاوا مع الجناح الأيمن البرازيلي فابريسيو أحد أفضل لاعبي بطل اليابان بجانب القناص المخضرم شينزو كوروكي.