مواصفات وأسعار فورد ترولر T4 موديل 2020 بتحديثاتها جديدة

أميرة خالد(صدى):

اطلقت شركة السيارات العالمية ، فورد ، سيارتها الجديدة ترولر T4 موديل 2020 للطرق الوعرة في البرازيل (توفر هناك حصرياً) بتحديثات حمالية جديدة، مثل ألوان إضافية للخارجية والداخلية وجنوط جديد.

في الخارج حصل السيارة المعتمدة على رينجر على لون رمادي غامق جديد للشبك الأمامي والمصدات وزخرفات الرفارف وأغطية المرايا بشكل متباين وأنيق مع ألوان الجسد الخارجية الستة المتوفرة، مع جنوط 17 إنش أسود.

وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك تيربو ديزل سعة 3.2 لتر بخمسة سلندر بقوة 200 حصان وعزم دوران 470 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي بست سرعات ونظام دفع رباعي، مع إمكانات قوية للتعامل مع الطرق الوعرة مثل قفل تفاضلي خلفي وإطارات مناسبة لمختلف أنواع التضاريس وقصبة لإدخال الهواء للمقصورة أسفل المياه ومصابيح LED مغلقة جيداً ومقاومة للماء.

وسيبدأ سعر فورد ترولر T4 موديل 2020 من 34,130 دولار تقريباً، ما يعادل 127,000 ريال.