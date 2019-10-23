العثور على شبكة عسكرية إيرانية تخطط لقتل المعارضة بألبانيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة الألبانية، عن اكتشافها شبكة شبه عسكرية إيرانية تخطط لشن هجمات في ألبانيا ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وكشفت قناة إيرانية معارضة، إن «الشبكة شبه العسكرية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقوده الجنرال قاسم سليماني » .

وأضافت: «الخلية الإرهابية نشطة وكانت تنوي استهداف أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة في ألبانيا » .

وأكدت أن الشرطة الألبانية «أحبطت هجومًا آخر مخططًا له على المجموعة في ألبانيا من قبل عملاء الحكومة الإيرانية في مارس الماضي » .