طارق العريان: أصالة تفكر في التمثيل ولم أستأذنها فيه

أميرة خالد(صدى):

صرَّح المخرج المصري طارق العريان، بأن زوجته الفنانة السورية أصالة نصري شاركته فيلم « ولاد رزق 2 » ، وشهدت مولده وتعرف كل تفاصيله.

وأكد أن زوجته أسهمت بشكل آخر في الفيلم، بعدما قدّمت الأغنية الترويجية له في الجزء الأول والثاني، كما أنها لم تتردد في أن تكون ضيفة شرف فيه عندما اقتضى الأمر.

وأضاف في تصريحات صحفية: « والطريف أنها بالفعل تفكّر في التمثيل منذ فترة، وعندما تجد العمل المناسب ستخوض التجربة طبعًا » .

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الفترة الماضية، عن انفصال الثنائي، ما دفع أصالة إلى نفي كل ما أُشيع وتوضيح أن ما حدث مجرد خلافًا شخصيًا بينهما.