شبيهة أنجولينا جولي الإيرانية تُثير جدلا باعترافاتها

واشنطن(صدى):

أثارت شبيهة أنجولينا جولي الإيرانية سحر تبر جدلا كبيرا باعترافتها المثيرة أمام القضاء خلال محاكتها بعدة تهم أبرزها الترويج للإباحية.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي مقطع فيديو يرصد اعترافات سحر تبر التي حاولت التشبه بالممثلة العالمية أنجلينا جولي من خلال إجرائها لعدد من عمليات التجميل خلال الفترة الماضية.

وقالت سحر إنها التقطت مئات الصور على تطبيق انستغرام خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتابعت : أحببت أن أكون مشهورةً لافتة إلى أنها نظرًا لأن لديها جيشًا من المتابعين أعتقدت أن طريقها كان صالحًا وأنها كثفت أنشطتها.

ومن أبرز التهم الموجهة إليها : الترويج للعنف وعدم احترام الحجاب و تشجيع الفساد بين الشباب.

وانتقد الإيرانيين نشر الاعترافات تحت الإكراه بهذه الطريقة، خاصة أنه تم بث المقطع قبل عرض الفتاة على القضاء أو إدانتها بشكل رسمي وهو ما يعد مخالفاً للقانون.