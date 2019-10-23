بسبب قرصة نملة.. سارة نخلة تدخل المستشفى لإجراء عملية

دمشق(صدى):

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة لها من داخل المستشفى، مؤكدة أنّها لا تحبّ عادة نشر مثل هذه النوعيّة من الصّور، إلا أنَّ ما حصل معها نوعًا ما غريب، وأرادت التحدّث عنه.

وقالت نخلة إنهّا أجرت عملية صغيرة بعد شعورها بالتعب ومعاناتها مع ارتفاع درجة حرارتها؛ إذ خضعت لبنج موضعيّ، وذلك بعد تعرّضها لقرصة نملة، حيث تُعاني ما يقارب الـ 4 أيام وتضطر أخيرًا لإجراء عمليّة بسيطة.

ويذكر أن سارة نخلة قد أثارت جدلاً واسعًا بسبب مشاكلها مع زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، ووصول الخلافات بينهما للمحاكم، حيث وصلت لحدّ الاتّهامات بالاعتداء بالضّرب.