انتشال جثة فتاة توفت صعقا بسبب الأمطار

القاهرة(صدى):

لقت طفلة مصرية مصرعها؛ بسبب الأمطار التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووثق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انتشال جثة الفتاة، وأثار هذا المشهد صدمة كبيرة بين الشعب المصري، إذ سقطت جثة الطفلة في المياه التي أغرقت الشارع.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الشرقية شمال البلاد بلاغًا بوفاة طفلة تُدعى مروة صادق عبد المجيد من مدينة العاشر من رمضان، صعقاً وذلك عقب استنادها على عامود إنارة هربًا من الأمطار الغزيرة التي سقطت الثلاثاء لتصعق وتلقى حتفها على الفور.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الطفلة كانت عائدة لمنزلها في الحي الـ14 بالمدينة بعد انتهائها من تلقي درس خصوصي، بينما هطلت عليها الأمطار بغزارة، فتحصنت بعامود إنارة لتلقى مصرعها على الفور بعد تعرضها للصعق الكهربائي.