بيروفية تُشيد بالهلال بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أشادت صحيفة « libero » البيروفية، بوصول نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، متحمّسة إلى لعب البيروفي اندريه كاريلو في نهائي البطولة.

وقالت الصحيفة: « تعرض الهلال السعودي لصدمات كثيرة أمام السد ، لكنه كسب الحرب أخيرًا من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا » .

وأضافت: « كان وصول أندريه كاريلو إلى الدوري السعودي بهدف واضح وهو الفوز بالألقاب. لم تتحول الأمور في الموسم الماضي بأفضل طريقة في هذا الصدد ، لكن المسار الحالي يتبع المسار الصحيح نحو المجد، وهذه المرة يتخذ خطوة مهمة على المستوى الدولي. الهلال تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا » .

يذكر أن الهلال فاز على السد القطري وتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وسيواجه اوراوا الياباني ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 9 نوفمبر المقبل، فيما سيقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.