الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة .