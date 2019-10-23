وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مهندس نظم التحكم: درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، أنظمة التحكم).

بالإضافة إلى أخصائي مكتب إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، تقنية المعلومات).

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