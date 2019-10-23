أحمد موسى يطلب المشاركة أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

طالب الدولي النيجيري، أحمد موسى، من الجهاز الفني لنادي النصر، المشاركة في اللقاء أمام الهلال.

من جانبه، أجّل البرتغالي روي فيتوريا حسم قرار مشاركة اللاعب لحين وصول التقارير الطبية؛ حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان أحمد موسى قد غاب الفترة الماضية عن النصر، بسبب الإصابة التي يعاني منها، إذ لم يُشارك منذ بداية الموسم.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة الهلال في الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تُقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الأحد المُقبل.