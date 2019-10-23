إخلاء 8 أشخاص من منزل بأبها إثر حريق اندلع من التماس كهربائي

محمد بن طحيطح(صدى):

اندلع اليوم الأربعاء، حريقًا في منزل يقع بحي لبناني في محافظة أبها، حيث تم إخلاء 8 أشخاص من جنسية عربية من الموقع، وأصيبت حالة واجدة باختناق.

وقال المحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إن مدني أبها «باشر مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (١٣:٢٧)م بلاغاً عن وقوع حالة حريق بالدور الارضي ( بدروم ) لمنزل يقع في حي لبنان بأبها » .

وأضاف: « إذ انحصر الحريق في غرفة تحوي مجموعة كنبات بمساحة (٤*٤)م٢ تقريباً وقد عملت فرق الدفاع المدني على الفور على إخلاء ٨ أشخاص من جنسية عربية من الموقع إلى خارج المنزل وهم بصحة جيدة فيما جرى نقل حالة واحدة للمستشفى عن طريق مسعفي الهلال الاحمر لتلقي العلاج إثر تعرضها لإختناق محدود جراء الدخان المصاحب للحريق وحالتها مطمئنة حالياً ، مع العمل ذات الوقت على اخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة».

وتابع: «ويعود سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الاولي إلى التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية بالموقع » .