ضبط وافد حوّل منزلاً شعبياً إلى معمل لصناعة المعادن الثمينة بجدة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار من ضبط وافدا متسترا علیه حول منزلاً شعبیاً إلى معمل لصناعة الذھب لغرض مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمینة والعمل لحسابه الخاص بمحافظة جدة.

وتبین مزاولة المعمل لصناعة الذھب دون ترخیص حيث ضبطت بحوزة المتستر علیه أدلة مادیة ومستندات وفواتیر وأختام ومبالغ مالیة كبیرة قدرھا ملیونان وأربع مئة ألف ریال وأكثر من عشرة كیلو جرام من الذھب.

وأغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت المتستر والمتستر علیه لاستكمال تطبیق الإجراءات النظامیة بحقھم تمھیداً لإحالتھم إلى النیابة العامة.