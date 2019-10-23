بالصور.. الكشف عن داخلية لكزس LF-30 الاختبارية بتصميم خارجي فريد

أميرة خالد(صدى):

تمهيداً للجيل القادم من الموديلات الكهربائية للعلامة الفاخرة ، كشفت لكزس عن LF-30 الاختبارية ، وتتميز السيارة عن معظم الموديلات الكهربائية الأخرى بوضع موتورات كهربائية داخل العجلات في جميع الأركان الأربعة لتوليد قوة إجمالية 536 حصان.

استخدام الموتورات داخل العجلات يوفر تحكم وتوجيه ممتاز، وبالإمكان قيادة السيارة بالدفع الأمامي أو الرباعي أو الخلفي بناءً على ظروف القيادة.

وتتخيل LF-30 عالماً بدون كابلات شحن سميكة، حيث تعتمد السيارة على تقنية الشحن اللاسلكي، مع نظام قيادة ذاتية متطور كذلك يسمح بركن السيارة لنفسها واستدعائها بشكل ذاتي ضمن مزايا أخرى.

الداخلية تتمتع بتصميم مستقبلي بمقاعد مشابهة لمقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، كما أنها مزودة بتقنية “العضلات الصناعية”، والتي تسمح بتغيير سطح المقاعد لتناسب جسد الراكب وتحتويه.