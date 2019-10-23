أخــر القــول .. المـرور الأخضــر

لم أرى غيبوبه أشد من هذه الفئة من المغيبين من نكران للوطن عندما يقول ( ايش فيها البلد عشان السياح يتهافتون وايش عنده الترفيه فاشل ) ناهيك عن بث أمور ومخرجات لا تناسب إسلاميتنا أولا وكأبناء الوطن ثانيا في حين لم نشاهد ونسمع بأي من مواطني دول الخليج يقلل من شأن بلاده الرفعه والسمو مبدائهم ولا نزايد باسم الدين والعرف تهلك الشعوب من قلة المعرفة والأمية الثقافية وقلة الإمتنان لأصالة الجذور وفخر الإنتماء نحن لسنا فقراء ألا أنه للأسف بلغت ثروتنا مليون فقر معرفي وغدا الفقر لدى أمثالنا و صفا جديدا للجهلاء التعثر بنفس الحجر مرتين .

مواطني .. عندما رأيناك تمجد وتتغنى موطن غير موطنك بما رأيت واستمتعت بل ويخرج الأمر الى المبالغة في استعراض عملة وترفيه فاخر وتساهم بشكل فعلي في رفع اقتصاد بلدان ونحن نعلم تمام اليقين أنك عامل أساسي وجاذب وبحسب المنظمات الدولية فإن السائح السعودي يعد الأعلى إنفاقاً من بين باقي السياح حيث ينفق حوالي 83 مليار ريال سنوياً وهنالك حوالي 4.5 مليون سعودي يسافرون سنوياً مع عائلاتهم فيما ينفق السائح السعودي حوالي 6 آلاف دولار في المتوسط في الرحلة الواحدة وهو بهذا المعدل يتفوّق على مواطني العالم الأكثر إنفاقاً على السياحة وعندما يجتهد الوطن لرفع القيمة ويخطط ويتطلع لرؤية تساهم في تنوع مصادر الدخل القومي للبلاد وتحسن في بيئة الأعمال وزيادة في معدلات الاستثمار والجودة والرخاء ورفع الاقتصاد الوطني وتغيير نظره العالم نجد هناك من يتفوه بالحماقات وضرب ثروات ارضنا بعرض الحائط

” ازدواجيه ”

مواطني .. الجذب السياحي وصناعة الترفيه مورد اقتصادي لأي بلد في العالم لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح المحصلة النهائية خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة ولك الأمر في اختيار ما يناسبك ! بمدارك العقل نتحدث نحو الثلتي من سكان السعودية الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة دون سن الـ30 وبالتأكيد هؤلاء هم المستفيد الأول من قطاع الترفيه وهم الأكثر احتياجاً وارتباطاً بتعدد فعالياته وهم الشريحة التي وجدت ما يناسبها ويواكب رغباتها التحفظ طبيعي من بعض شرائح المجتمع لا يُستغرب ويُحترم فعقدك غير عقدي فبقدر الجدل الذي يثار كلما بدأت فعاليات جديدة ثم تهبط على الأرض وتصبح واقعاً يعتاد عليه الناس ليس في عدد أو نوعية الفعاليات التي تقام وإنما في القبول والحماس للمفهوم الجديد ( الوتيره سريعة ) مع اختلافنا في بعض ما يقدم نوع ومضمون .

مواطني .. ‏القيم والأخلاق لا تتجزأ فالشخص الذي يتمثل القيم خُلقاً وسلوكاً تكون ركائز تدرس وتغرس في كل المواقف يكفينا كذباً على أنفسنا سواء أكان هناك ترفيه أم لا نحن من يمسك الريموت و نختار ما نشاهد هناك راعي ورعيه .. وُجدت بعض التجاوزات نتذمر بأدب وننتقد بمنطق ونترك الأمر لجهات الإختصاص عندما أقر الوطن العمل بالرؤية والتي اعتبرت أفضل رؤية بتاريخ السعودية تهدف تحويل المملكه الى أحدى اهم وجهات السياحه في العالم هل سألت نفسك إلى متى سنظل تعتمد على النفط ؟

مواطني .. السياحة أكملت عامها الأول تقريبا في تجربة جديدة النقله مثيرة والمرور للأخضر بصداره بشهادة المنظمات والهيئات العالمية جمعت بين عبق الأصالة عراقة التاريخ وعظمة التقدم التكنولوجي الذي يظهر بوضوح في المواسم والمدن الترفيهية منتزهات خلابه ومهرجانات متنوعه المواقع الأثرية ثقافة بلادنا تزخر بثروات وحضارات .. الوعي الوطني ينبع من الشعور بالمسؤولية وحب الوطن لا يكون بالنيل من منجزاته وسمعته غرد حباً تحصد حباً دولة عظيمة بأبنائها وقادتها وسياساتها المتزنة .

أخر القول فهل تخرس أقلام وألسنه الحاقدين .