شاهد.. فتيات يرتدين زيًا رياضيًا فاضحًا ويمارسون الرياضة في شارع عام بالمملكة

فهد القزيز(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عدد من الفتيات بممارسة التمارين الرياضية في مكان عام بأحد مناطق المملكة.

وأثار المقطع غضب المواطنين؛ نظرًا لكونه مخالف لعاداتنا وتقاليدنا، إذ تقوم الفتيات بممارسة التمرينات في مكان عام مرتديات البنطال.

كما تنمّرت مصوّرة المقطع، على الفتيات اللائي ارتدين الحجاب أثناء التمارين، واصفة بإياهن بـ « نينجا وكريهة » .

وتخالف هذه السلوكيات، لائحة الذوق العام ونظام الحكم في المملكة الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية.

ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن « المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض » .

كما ذكرت المادة السابعة « يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة » .

وأوضحت المادة الثالثة من لائحة الذوق العام، أنه « يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة » .

وجاء في المادة الرابعة لهذا النظام أنه: لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.