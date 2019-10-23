أوراو يضرب موعدًا مع الهلال في نهائي ناري للأبطال

نواف السالم(صدى):

تأهل فريق أوراوا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على غوانغجو الصيني بنتيجة 3-0 في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وفاز أوراوا في إياب نصف نهائي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، فيما سيلاقي الهلال في نهائي البطولة بعد فاز الأخير على السد القطري في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

ويخوض الهلال وأوراوالقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 9 نوفمبر المقبل، فيما سيقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.