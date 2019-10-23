طبيب يوضح أضرار ابتلاع مياه الأمطار على الجهازين الهضمي والتنفسي

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور محمد نبيل، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ، من ابتلاع مياه الأمطار المتساقطة ، مٌشيراً إلى أن مياه الأمطار تختلط عند سقوطها بالملوثات الموجودة في الجو والأتربة، وبالتالي تصبح محملة بالبكتريا والميكروبات والجراثيم.

وقال دكتور نبيل ، إن هناك عدد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث عند ابتلاع مياه الأمطار، ومنها تأثير ها الضار على الجهاز الهضمي ، فقد تسبب مياه الأمطار لإصابة بالنزلات المعوية والإسهال والقيء، والآلام الشديدة في المعدة، وينبغي التوجه للطبيب عند الشعور بأي من الأعراض التالية: ( القئ المتكرر -الإسهال الشديد -ارتفاع في درجة الحرارة -ألم في المعدة ) .

وكشف أيضا عن تأثير مياه الأمطار على الجهاز التنفسي ، عندو وصول المياه المحملة بالميكروبات للجهاز التنفسي يمكن أن تسبب العديد من المشكلات وأبرزها الالتهاب الرئوي ونزلات البرد الشديدة، ويجب استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية: ( الصداع الشديد – الرشح – السعال – القئ ) .

وعن العلاج من التأثير الضار لمياه الأمطار على الجهازين الهضمي والتنفسي ، قال نبيل ، بعد فحص المريض وتحديد المشكلة يقوم الطبيب المختص بكتابة العلاج المناسب للشخص على حسب حالته، ويحذر نبيل من تناول المضادات الحيوية في المنزل دون الرجوع للطبيب المختص.