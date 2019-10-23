بالفيديو..هند البلوشي تظهر بدون مكياج بإطلالة مختلفة

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي، مقطع فيديو ظهرت فيه من دون مكياج موضحة أن الخبيرة تعتزم تطبيق المستحضرات على وجهها.

وأشارت البلوشي إلى أن الأخيرة طلبت منها عدم استخدام مستحضراتها الخاصة، حيث سخرت منها لافتة إلى أن مستحضراتها (الخبيرة) ليست جيدة.

وأعلنت بدء عملية تطبيق المكياج. وبعد ذلك ظهرت بإطلالة مختلفة، مما أثار ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو.