وافد يتلقى تهديدات بهتك عِرض زوجته وأمه أمام عينه

أبوظبي(صدى):

تلقى وافد آسيوي بالإمارات، تهديدات بهتك عرض زوجته وأمه أمام عينه، ما لم يدفع مبلغ مالي محدد له.

وقدّم الآسيوي بلاغًا إلى الجهات الأمنية، يُفيد بتعرُّضه إلى تهديدات عبر الرسائل الصوتية والرسائل القصيرة من عاطل آسيوي الجنسية يبلغ 35 عامًا من العمر.

واشتملت التهديدات على على قيام الجاني بهتك عرض زوجة لمجني عليه ووالدته أماماه إذ لم يدفع مئة وعشرين ألف درهم إماراتي.

واعترف المتهم تهديداته للمجني عليه أمام الجهات الأمنية، وتم تحويل القضية إلى القضاء.