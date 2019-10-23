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السياحة تحذر من نسخ وتصوير البطاقات الائتمانية عند الحجز بمرافق الإيواء

السياحة تحذر من نسخ وتصوير البطاقات الائتمانية عند الحجز بمرافق الإيواء
عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من نسخ أو تسجيل المعلومات السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، عند تأكيد الحجز .

حيث كشفت مصادر إعلامية ، أن الهيئة أصدرت تعميما حاسما إلى مشغلي مرافق الإيواء السياحي، يتضمن منع نسخ أو تسجيل المعلومات السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، عند تأكيد الحجز ، مٌشدداً على أن هذا يُعد مٌخالفة ، وذلك بعدما لوحظ من قبل فنادق وشقق فندقية طلب بيانات البطاقات الائتمانية: فيزا، ماستر كادر وغيرها .

وأشارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، في قرارها إلى تعليمات مؤسسة النقد، التي تعزز مبادي حماية العملاء وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعاميم رسمية ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة .


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