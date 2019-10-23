الإجراء المتبع في حال وجود عذر يمنع حضور من وجهت إليه اليمين للمحكمة 

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج “تعريف” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية “برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية”، عن الإجراء المتبع في حال وجود عذر يمنع حضور من وجهت إليه اليمين إلى المحكمة.

وأوضح برنامج “تعريف” :” إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه أو تكلف أحد قضاتها بذلك”.

ولفت “برنامج تعريف”:”إذا كان لمن وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته”.