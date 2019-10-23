حساب المواطن يوضح كيفية إضافة المتزوجة حديثا

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية إضافة الزوجة إلى حساب المواطن ” بعد الزواج ” حيث يتم نقلها من حساب رب الأسرة السابق إلى حساب رب الأسرة الجديد وهو الزوج.

وكشف حساب خدمة المستفيدين ردًا على سؤال مواطن: ” لا بد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب ثم البيانات العامة وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ ” .

وأضاف أنه بعد ذلك: ” التوجه إلى بيانات التابعين وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة “؛ لافتًا إلى أنه في حال تم إضافة الزوجة كتابع بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب ثم الدخول إلى دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل.

وأشار حساب المواطن إلى إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.