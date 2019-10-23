غياب حارس مرمى أوراوا الياباني لتراكم البطاقات

نواف السالم(صدى):

تسبب تراكم البطاقات على حارس مرمى أوراوا الياباني نيشيكاوا في غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على السد القطري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء.