غياب حارس مرمى أوراوا الياباني لتراكم البطاقات
تسبب تراكم البطاقات على حارس مرمى أوراوا الياباني نيشيكاوا في غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على السد القطري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ يومين
كالعادة مباراة الذهاب في الرياض
يلعب الياباني دفاع ويخطف هدف
وفي اليابان يغسل الهلال بهدف ويقفل اللعب
وراحت العالميه مررررررررررره اخرى
لا جديد ههههههههههههه
abo basil[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
شكل الحكم هلالي اعطاه اصفر علشان مايلعب ضد الهلال ( تحليل مشجع نصراوي )
abo basil[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
شكل الحكم هلالي اعطاه اصفر علشان مايلعب ضد الهلال ( تحليل مشجع نصراوي )