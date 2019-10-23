قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في سوريا

وكالات(صدى):

انفجرت سيارة مفخخة اليوم بمنطقة سلوك السورية بريف الرقة الشمالي الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وكانت تلك السيارة قد استهدفت تجمعًا لعناصر فصيل “أحرار الشرقية”، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بسبب ذلك الانفجار.

ومن جانب اخر أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها شنت اليوم هجوما على قرية جافا السورية والمزارع المحيطة بها بمنطقة رأس العين سري كانييه السورية وتصدت لها قوات سوريا الديمقراطية.