حلول جديدة للقضاء على أزمة هروب الخادمات 

نايف السالم(صدى):

أعاد مواطنون فتح ملف العمالة المنزلية مجددا بعدما أصبح هروب الخادمات ظاهرة منتشرة، حيث حاول مسؤولون القضاء عليها وحلها دون جدوى.

واعتبر مواطنون تضرروا أن مكاتب العمالة عبارة عن عصابات، ووجدت حلول مؤقتة لحل هذه المشكلة ومنها خضوع عقود العمالة المنزلية إلى لائحة خاصة، ليس ضرورة أن يكون ضمان الخادمات 3 أشهر، ولذا يجب رفع المدة إلى مستوى “الأمان” وهي أكثر من 6 أشهر.

وتعد فترة الضمان المنصوصة في العقد والتي يوقع عليها الطرفان ملزمة للجانبين مهما كانت الفترة، لا يسقط حق المتضرر في رفع شكوى ودعوى قضائية ضد الخادمة أمام المحكمة لإلزامها بسداد تكاليف إحضارها.

وبات من حق المتضرر من هروب الخادمة رفع شكوى ضد مكتب الاستقدام أو الخادمة نفسها إذا ثبت تضرره من استقدامها، خاصة أن نظام العمل يكفل الحقوق للأطراف، فبنود العقد ملزمة للطرفين.

و لابد من إعادة صياغة عقود استقدام الخادمات وسد الثغرات التي حدثت مؤخرا وأسفرت عن هروب الخادمات.