مسؤول صومالي سابق يكشف تمويل قطر لحركة الشباب الإرهابية

ماجد القزيز(صدى):

كشف نائب رئيس الاستخبارات الصومالية السابق، عبدالله بن عبدالله، عن علاقة قطر بحركة الشباب الإرهابية التي تأسست عام 2004م حيث قامت الدوحة بتمويلها، مُشيراً إلى أن الحركة تتكون من عدة جنسيات معظمها من أصول صومالية، كما أن كل قياداتها العليا صوماليين، غير أن هناك قيادات ميدانية من جنسيات شرق إفريقيا، مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، وتعمل حاليًّا في الصومال وكينيا وإثيوبيا .

وأكد عبدالله خلال حوار للعربية ، على ارتباط أحمد ديري، المعروف بأبو عبيدة، الذي يدير الحركة حاليًّا، ومعه نائبه الأول أبوبكر علي آدم، بشكل مباشرة بسفير قطر في مقديشيو حسن بن حمزة، وعلى تواصل تام معه.

وقال عبدالله ، إنه خلال العامين الماضيين تضاعف دخل الحركة كثيرًا، ونملك معلومات مؤكدة عن حصولها على ملايين الدولارات من عائدات ميناء مقديشو والمشاريع القطرية في مقديشو مقابل وقف عملياتها ضد هذه المشاريع وعدم ممارسة أي أعمال إرهابية ضدها.

وأشار إلى أنه جمع معلومات عن دور قطر بتمويل حركة الشباب الإرهابية ودور فهد ياسين، رئيس جهاز المخابرات الحالي، بالوساطة بين الدوحة والتنظيمات الإرهابية، ولهذا السبب تم اقتحام مكتبه وتدمير الوثائق والمستندات التي كانت بحوزته؛ لأنها تفضح تورط دولة قطر ودعمها للإرهاب وتمويلها لحركة الشباب والتنظيمات الأخرى في المنطقة.