«العمار» يؤكد قدرة الشباب على هزيمة الوحدة

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب فريق الشباب لكرة القدم تركي العمار، اليوم الأربعاء، عن قدرة فريقه على هزيمة الوحدة في مواجهتهما غدا ضمن مباريات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأوضح ” العمار ” أنهم يواجهون خصمًا صعبًا، لكن الشباب قادر على تجاوز هذه المباراة وإسعاد جماهيره، مضيفًا: ” الوحدة فريق قوي، وهو في وصافة الترتيب، كل ذلك يعطي المباراة أهمية أكبر ” .

وقال لاعب الشباب: ” ندرك خطورة فريق الوحدة، لكن مستعدون لخوض هذا التحدي، وبإذن الله ستكون النقاط الثلاث لمصلحة الشباب “؛ لافتًا إلى أن أداء الشباب يسير في نمط تصاعدي هذا الموسم.