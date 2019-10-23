محاكمة شقيقان تركا جدتهما تموت حرقا لإنقاذ المخدرات

واشنطن(صدى):

وجّهت محكمة مقاطعة ستوبين بولاية نيويورك إلى الشقيقين جاريت وجوستين جوس ، تهمة القتل عن غير عمد؛ لأنهما تركا السيدة “ويلو” تموت في الحريق؛ بينما انشغلا بإنقاذ أدوات خلط المخدرات بدلًا من إنقاذ جدتهما.

وقالت شرطة مقاطعة ستوبين ، في بيان إعلامي ، إن الشقيقين عادا إلى المنزل لإنقاذ معدات المخدرات وتركا السيدة “ويلو” في الداخل بينما كان المنزل يحترق.

والأغرب أنهما لم يُبلغا إدارة الإطفاء عن الحريق، بل غادرا المكان من أجل شراء السجائر، حتى أبلغ الجيران عن الحريق.

وإلى جانب القتل عن غير عمد، يواجه جاريت وجوستين جوس عدة تهم أخرى خطيرة؛ من بينها الإهمال والعبث الذي أدى إلى اندلاع الحريق، وتعريض حياة رجال الإطفاء للخطر، عندما لم يبلغا عن الحريق ووصل رجال الإطفاء متأخرين.