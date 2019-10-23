بالفيديو.. نيكي ميناج تفاجئ محبيها بزواجها من حبيبها 

واشنطن(صدى):

أعلنت المغنية الأمريكية المشاكسة ”نيكي ميناج“ عن زواجها من حبيبها مغني الراب ”كينيث بيتي“، والتي بدأت علاقتها به منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكشفت ميناج الستار عن زواجها من صديقها الذي يكبرها بـ5 سنوات، على ”إنستجرام“ من خلال فيديو طريف، يظهر فيه حذاؤها اللامع، إلى جانب فنجانين وقبعتين بالأبيض و الأسود ، طُرِّز عليها بالإنجليزية كلمتا العروس والعريس.

وانهالت التهاني من طرف أصدقائها في الوسط الفني، بينهم: الممثلة ”دجيت لالا انتوني“، و المغنية ”كريستينا أغيليرا“، وعارضة الأزياء ”ويني هارلو“.