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بالفيديو.. نيكي ميناج تفاجئ محبيها بزواجها من حبيبها 

بالفيديو.. نيكي ميناج تفاجئ محبيها بزواجها من حبيبها 
واشنطن(صدى):

أعلنت المغنية الأمريكية المشاكسة ”نيكي ميناج“ عن زواجها من حبيبها مغني الراب ”كينيث بيتي“، والتي بدأت علاقتها به منذ ديسمبر/كانون الأول  2018.

وكشفت ميناج الستار عن زواجها من صديقها الذي يكبرها بـ5 سنوات، على ”إنستجرام“ من خلال فيديو طريف، يظهر فيه حذاؤها اللامع، إلى جانب فنجانين وقبعتين بالأبيض و الأسود ، طُرِّز عليها بالإنجليزية كلمتا العروس والعريس.

وانهالت التهاني من طرف أصدقائها في الوسط الفني، بينهم: الممثلة ”دجيت لالا انتوني“، و المغنية ”كريستينا أغيليرا“، وعارضة الأزياء ”ويني هارلو“.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ يومين

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[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ يومين

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