بالفيديو.. نجمة سناب شات «مريم سعيد» تحتفل بسيارتها الجديدة على طريقتها الخاصة

الرياض(صدى):

نشرت مشهورة سناب شات المواطنة مريم سعيد فيديو جديد لها أثناء احتفالها على طريقتها الخاصة بسيارتها الجديدة .

وخلال الفيديو حرصت “سعيد ” على استعراض الهدايا التي قدمتها لها أخواتها ما بين الميدالية المختلفة للسيارة والإكسسوارات .

وروت سعيد عن رحلتها للبحث عن السيارة المناسبة ، فيما حقق الفيديو الكثير من الإعجابات وسط مباركات لشهيرة سناب شات التي طالما أثارت الجدل لتشابه اسمها مع المذيعة مريم سعيد .