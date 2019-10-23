بالفيديو.. نجمة سناب شات «مريم سعيد» تحتفل بسيارتها الجديدة على طريقتها الخاصة
نشرت مشهورة سناب شات المواطنة مريم سعيد فيديو جديد لها أثناء احتفالها على طريقتها الخاصة بسيارتها الجديدة .
وخلال الفيديو حرصت “سعيد ” على استعراض الهدايا التي قدمتها لها أخواتها ما بين الميدالية المختلفة للسيارة والإكسسوارات .
وروت سعيد عن رحلتها للبحث عن السيارة المناسبة ، فيما حقق الفيديو الكثير من الإعجابات وسط مباركات لشهيرة سناب شات التي طالما أثارت الجدل لتشابه اسمها مع المذيعة مريم سعيد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85318 ] نشر منذ 15 ساعة
موفقه ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29861 ] نشر منذ 3 ساعات
كل شي حلو يا حلوه
الف الف مبروك السياره
ابو سعود[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 18 دقيقة
التغليف والهدايا اغلى من السيارة