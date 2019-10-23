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بالفيديو.. نجمة سناب شات «مريم سعيد» تحتفل بسيارتها الجديدة على طريقتها الخاصة

بالفيديو.. نجمة سناب شات «مريم سعيد» تحتفل بسيارتها الجديدة على طريقتها الخاصة
الرياض(صدى):

نشرت مشهورة سناب شات المواطنة مريم سعيد فيديو جديد لها أثناء احتفالها على طريقتها الخاصة بسيارتها الجديدة .

وخلال الفيديو حرصت “سعيد ” على استعراض الهدايا التي قدمتها لها أخواتها ما بين الميدالية المختلفة للسيارة والإكسسوارات .

وروت سعيد عن رحلتها للبحث عن السيارة المناسبة ، فيما حقق الفيديو الكثير من الإعجابات وسط مباركات لشهيرة سناب شات التي طالما أثارت الجدل لتشابه اسمها مع المذيعة مريم سعيد .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29861 ] نشر منذ 3 ساعات

كل شي حلو يا حلوه
الف الف مبروك السياره

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 18 دقيقة

التغليف والهدايا اغلى من السيارة

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