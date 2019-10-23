وزير الدفاع الأمريكي ينشر أول صور للقوات الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان في المملكة

عادل الحربي(صدى):

عبر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن سعادته بلقاء جمعه بولي عهد ، الأمير محمد بن سلمان ، قائلا في منشور له عبر تويتر : ” أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد منم المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية على مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة ” .

كما نشر وزير الدفاع الأمريكي ، صورا من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، حيث يوجد قوات أمريكية أرسلت مؤخرا بطلب رسمي من المملكة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنه “بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية، وافق وزير الدفاع مارك إسبر على نشر قوات أمريكية إضافية ومعدات في المملكة العربية السعودية وتشمل: سربي طائرات مقاتلة، وبطاريتي صواريخ باتريوت الدفاعية، ووحدة نظام صواريخ ثاد الدفاعية”.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات قبل أيام: “كما ذكرنا، لا تسعى الولايات المتحدة إلى الصراع مع النظام الإيراني، لكننا سنحتفظ بقدرة عسكرية قوية في المنطقة مستعدة للرد على أي أزمة وستدافع عن القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة”.