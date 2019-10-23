المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون تعلن عن «15 دقيقة من العار»

واشنطن(صدى):

كشفت مونيكا لوينسكي المتورطة في فضيحة جنسية متعلقة بعزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، توليها إنتاج فيلم يحمل عنوان «15 دقيقة من العار».

ووقع الاختيار على «لوينسكي» بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة، إذ يُسلط الفيلم الجديد الضوء على أشخاص تعرضوا للإهانة والنقد العلني.

وقالت سارا أوبري رئيسة قسم أفلام الفيديو المميز في موقع HBO الإلكتروني الأمريكي، إن مونيكا هي أفضل شخصية لائقة لتحقيق هذا المشروع بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة.

وتولت مونيكا قبل فترة، إنتاج المسلسل التلفزيوني المستوحى من كتاب، جيفري توربين «المؤامرة الكبيرة، القصة التاريخية للفضيحة الجنسية ..» عن عزل الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون.

واندلعت الفضيحة الجنسية بين مونيكا وبيل كلينتون، عام 1998 وكادت أن تؤدي إلى إقالة الرئيس الـ42 للولايات المتحدة بتوصيت مجلس النواب الأمريكي، فيما اعترض مجلس الشيوخ.