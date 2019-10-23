الجزيرة القطرية تبث فيديو مفبركا.. والداخلية المصرية ترد

ماجد القزيز(صدى):

نشرت قناة الجزيرة القطرية مقطع فيديو مفبركًا، تتهم فيه إحدى السيدات في العاصمة المصرية القاهرة رجل شرطة وشقيقه بالتعدي عليها وسحلها، لترد وزارة الداخلية المصرية عليها، اليوم الأربعاء.

وادعت إحدى السيدات في الفيديو، قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها وأسرتها بمنطقة سكنها، وإصابتها بكدمة بالعين اليسرى، لكنّ وزارة الداخلية المصرية كشفت أن تحرياتها الأمنية أسفرت عن تحديد هوية السيدة التي تحدثت في الفيديو، وهي ربة منزل وعمرها 44 عامًا.

وباستدعاء السيدة ومواجهتها أقرت باصطناعها إصابتها عن طريق وضع بعض مستحضرات التجميل بمساعدة جارتها، وبمواجهة الأخيرة أيدت ذلك، كما اتضح تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من طرفين تبادلا خلالها الاتهامات من كل طرف بتعدى الآخر عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم جميعًا، وعلى خلفية هذه البلاغات، تم الزج باسم أحد أمناء الشرطة، يرتبط بصلة قرابة بأحد طرفي المشاجرة، وتبين عدم وجوده وقت حدوث تلك الخلافات، فضلًا عن عدم توجيه أي اتهامات له.