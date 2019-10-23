جنازة تتحول لحفل زفاف رومانسي.. عريس يتزوج جثة حبيبته بعد وفاتها 

بكين(صدى):

تزوج صينيّ جثة حبيبته وسط حضور حزين من أقاربها، والتي تعتبر من أغرب حالات الزواج فقد حول الجنازة لحفل زفاف رومانسي غريب.

وتفصيلا، تزوّج الصيني من جثّة شريكته خلال جنازتها لإظهار حبّه لها بعد أنْ خسرت معركتها مع سرطان الثّدي، حيث توفيت حبيبته بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثّدي، إلا أنّ ذلك لم يمنع خطيبها من إتمام مراسم الزّواج، حتى في جنازتها.

وقال إنه يأمل أن يحقّق حفل الزّفاف البسيط حلم خطيبته الرّاحلة في أنْ تكون عروسًا ترتدي ثوب الزّفاف الأبيض ومحاطة بالورود بينما يتلو عليها عهود الزّواج، موجها رسالة لشريكته المتوفاة: “لا تقلقي عليّ يا زوجتي! فأنا سأشعر بالألم لبقيّة حياتي، ولكنّني لن أستسلم”.