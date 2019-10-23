حساب المواطن يوضح لزوجة مهجورة كيفية التسجيل بالبرنامج

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، لزوجة مهجورة كيفية التسجيل في البرنامج، حيث أكدت الزوجة في استفسار لها عبر الصفحة الرسمية للبرنامج ” أن المطلوب منها إضافة تابع في البرنامج ولا تعرف مَن تضيف لإتمام التسجيل؟ ” .

وقال حساب المواطن إنه لا يتم إضافة الزوج، وفي حال عدم وجود تابعين يتم الإجابة على السؤال الظاهر لديها (هل يوجد لديك تابعون)؟ بـ “لا”.

وأضاف حساب المواطن أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.