بالصور.. فتاة تنهي حياة شقيقتها بـ190 طعنة وتقتلع عينيها في منزل عشيقها

موسكو(صدى):

أقدمت شابة في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، على قتل شقيقتها عارضة الأزياء بسبب الغيرة منها؛ لتقضي المحكمة بسجن الفتاة في مستعمرة عقابية نائية لمدة 13 عامًا.

وكانت اليزافيتا دوبروفينا البالغة من العمر 22 عامًا، تعيش مع شقيقتها الأصغر منها بـ3 أعوام، ستيفانيا، طوال حياتهما في دار للأيتام؛ لتقتل الكبرى الصغرى في منزل عشيقها اليكسي فاتيف (44 عامًا)، حيث استغلت خروجه للتسوق.

وعملت بعد ذلك على طعنها أكثر من 190 طعنةً، باستخدام سكين حتى الموت، لتطال كافة أعضائها، وتسببت بقطع إحدى أذنيها، واقتلاع عينيها؛ ليقول فاتيف، إنه عندما عاد إلى المنزل وجد جثة ستيفانيا عاريةً ومخضبة بالدماء، حيث احتجز اليزافيتا ومنعها من الفرار، قبل تسليمها للشرطة.