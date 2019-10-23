بالفيديو.. أسرع حالة طرد بعد خطأ صادم من حارس مرمى

طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو أسرع حالة طرد في ملاعب الساحرة المستديرة بعد 11 ثانية فقط من إنطلاق مباراة نادي قونيا سبور وضيفه ملطية سبور بالدوري التركي .

وأظهر الفيديو ، الحارس سركان كيرنتلي وهو يتجاوز حدود المنطقة ليمسك الكرة بيديه في خطأ صادم .

وعلى الفور، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الحارس ليسجل أسرع حالة طرد بعد خطأه الفادح بمسكه للكرة بيديه .

الجدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق ملطية سبور بهدفين نظيفين ليصعد إلى المركز الخامس بالدوري ، بينما أصبح قونيا سبور بالمركز السابع .