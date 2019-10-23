بالفيديو.. أسرع حالة طرد بعد خطأ صادم من حارس مرمى
وثق مقطع فيديو أسرع حالة طرد في ملاعب الساحرة المستديرة بعد 11 ثانية فقط من إنطلاق مباراة نادي قونيا سبور وضيفه ملطية سبور بالدوري التركي .
وأظهر الفيديو ، الحارس سركان كيرنتلي وهو يتجاوز حدود المنطقة ليمسك الكرة بيديه في خطأ صادم .
وعلى الفور، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الحارس ليسجل أسرع حالة طرد بعد خطأه الفادح بمسكه للكرة بيديه .
الجدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز فريق ملطية سبور بهدفين نظيفين ليصعد إلى المركز الخامس بالدوري ، بينما أصبح قونيا سبور بالمركز السابع .
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