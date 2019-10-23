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موعد الطرح الأولي لـ«أرامكو»

موعد الطرح الأولي لـ«أرامكو»
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن عملاق النفط السعودية الحكومية “آرامكو ” تدرس إعلان خطة الإكتتاب العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

ومن المقرر الطرح الأولي أمام المستثمرين المحليين خلال العام الحالي ، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد مناقشة الاكتتاب العام لأرامكو بحضور بعض الصناديق المحلية بالظهران .

ووفقاً لبلومبيرج ، فإن الإعلان عن إدراج آرامكو سيعزز من وضع المملكة خلال مؤتمر مبادرة الإستثمار في المستقبل المنعقد بالرياض يوم 29 أكتوبر الجاري .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 18 دقيقة

ماهي المصادر المطلعه عشان برضه نستفيد ونتاكد هل هناك اكتتاب او سيؤجل

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