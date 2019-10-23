حريق مجموعة نخيل بوادي الروان في خيبر

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريقًا اندلع في مجموعة نخيل بوادي الروان في محافظة خيبر، دون إصابات.

وأوضح العميد خالد مبارك الجهني المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه ورد بلاغ في التاسعة صباحًا يفيد باندلاع حريق في مجموعة نخيل بوادي الروان – الشلالة بمحافظة خيبر.

وأضاف «الجهني» أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، لافتًا إلى كان في مجموعة نخيل مثمر وغير مثمر، لافتًا إلى أن مساحة الموقع تُقدر بـ 1400 م٢، وعملت الفرق على السيطرة عليه ومنع انتشاره.