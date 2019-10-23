هيرنانديز يضع بايرن ميونيخ في مأزق صعب 

نواف السالم(صدى):

قال المدير الرياضي في نادي بايرن ميونخ الألماني، حسن صالح ميدزيتش، إن الفرنسي لوكاس هيرنانديز تعرض لإصابة في كاحله، ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، وجاء ذلك بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني 3-2، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ميدزيتش:”سيغيب هيرنانديز عن الملاعب لفترة طويلة لعدة أسابيع”، مشيرا:”عانى هيرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا إلى استبداله”..

يذكر أن الفريق ”البافاري“ فقد جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي، لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.