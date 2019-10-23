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تجميد إنتاج شيفروليه بليزر بسبب إضراب جنرال موتورز

تجميد إنتاج شيفروليه بليزر بسبب إضراب جنرال موتورز
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تفاقمت أزمة إضراب العاملين بجنرال موتورز والتي إندلعت منذ أكثر من شهر ، ما سبب وقف انتاج شيفورليه بليزر الجديدة التي تحصل على محركها من جنرال موتورز ، فضلاً عن نقص قطع الغيار .

ورغم محاولات جنرال موتورز بالتعاون معشركات أخرى لإنهاء الإضراب ، إلا أنه لا زال مستمر مما أثر على إنتاج السيارة وليس من الواضح موعد محدد لعودة الإنتاج في ظل استمرار النزاع بين الشركة والعاملين ودخول منافسين آخرين على خط الأزمة .

وتعد شيفورليه بليزر واحدة من أكثر الموديلات شهرة وحققت مبيعات مرتفعة خلال الشهر الماضي بلغت 20.312 سيارة ، إلا أنها لن تكون متاحة في هذه المرحلة .

 

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 12 دقيقة

يالربع عصر السيارات الامريكيه وجودتها انتهى ..

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