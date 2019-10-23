تجميد إنتاج شيفروليه بليزر بسبب إضراب جنرال موتورز

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تفاقمت أزمة إضراب العاملين بجنرال موتورز والتي إندلعت منذ أكثر من شهر ، ما سبب وقف انتاج شيفورليه بليزر الجديدة التي تحصل على محركها من جنرال موتورز ، فضلاً عن نقص قطع الغيار .

ورغم محاولات جنرال موتورز بالتعاون معشركات أخرى لإنهاء الإضراب ، إلا أنه لا زال مستمر مما أثر على إنتاج السيارة وليس من الواضح موعد محدد لعودة الإنتاج في ظل استمرار النزاع بين الشركة والعاملين ودخول منافسين آخرين على خط الأزمة .

وتعد شيفورليه بليزر واحدة من أكثر الموديلات شهرة وحققت مبيعات مرتفعة خلال الشهر الماضي بلغت 20.312 سيارة ، إلا أنها لن تكون متاحة في هذه المرحلة .