«الدفاع المدني» يحذر من الخيوط الثلجية في الحفلات
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من استخدام بخاخ الخيوط الثلجية أو البالونات المملوءة بالغازات سريعة الإشتعال.
وقال الدفاع المدني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «احذروا في الحفلات من استخدام بخاخ الخيوط الثلجية..أو البالونات المملوءة بالغازات السريعة الإشتعال مثل غاز الهيدروجين ..أو المضرة بالصحة مثل غاز الهيليوم».
وأضاف في تغريدة له «احذر في الحفلات تلامس بخاخ الثلج مع لهب الشموع أو الشرار لأنه سريع الإشتعال، والأشياء التي تتفاعل مع المصادر الحرارية مثل الشموع أو الولّاعات أو أي مصدر لهب».
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ يومين
يا مدير الدفاع المدني ..
البناخي المنثل حنس عنده فكرة برنامج مدته ٥ دقايق لكل حلقه بحيث يكون تنثيل وتطبيق عملي يبين خطورة مثل هذي المواخذ..
السوال ابك وراوه ما تدعمونه وتفيدو الناس من مواهبه..؟