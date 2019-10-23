«الدفاع المدني» يحذر من الخيوط الثلجية في الحفلات

نايف السالم(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من استخدام بخاخ الخيوط الثلجية أو البالونات المملوءة بالغازات سريعة الإشتعال.

وقال الدفاع المدني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «احذروا في الحفلات من استخدام بخاخ الخيوط الثلجية..أو البالونات المملوءة بالغازات السريعة الإشتعال مثل غاز الهيدروجين ..أو المضرة بالصحة مثل غاز الهيليوم».

وأضاف في تغريدة له «احذر في الحفلات تلامس بخاخ الثلج مع لهب الشموع أو الشرار لأنه سريع الإشتعال، والأشياء التي تتفاعل مع المصادر الحرارية مثل الشموع أو الولّاعات أو أي مصدر لهب».